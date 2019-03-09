Павлюченкова и Севастова не смогли выйти во второй круг турнира по теннису в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова и латвийка Анастасия Севастова проиграли американскому дуэту Элисон Риск / Дженнифер Брэди в матче первого раунда женского парного разряда теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США). Призовой фонд соревнований составляет $8,3 млн.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Брэди и Риск. В следующем раунде теннисистки встретятся с Кики Бертнес (Нидерланды) и Донной Векич (Хорватия). Матч пройдет 9 марта, начало - 22:00 мск.

Ранее россиянка Ирина Хромачева и словенка Далила Якупович смогли преодолеть барьер первого раунда, обыграв дуэт Луция Градецка (Чехия) / Анна-Лена Грёнефельд (Германия) со счетом 6:2, 6:4. В следующем круге Хромачева и Якупович встретятся с Се Шувэй (Тайвань) и Барборой Стрыцовой. Матч начнется 9 марта в 22:00 мск.

Завершатся соревнования 17 марта.