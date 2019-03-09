Российские лыжницы завоевали золото в эстафете на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Женская команда России по лыжным гонкам в составе Яны Кирпиченко, Екатерины Смирновой и Алисы Жамбаловой победила в эстафете 3х5 км на Универсиаде-2019. Соревнования проходят в Красноярске.
Российская сборная преодолела дистанцию за 43 минуты и 1,3 секунды. Серебро завоевала команда Японии (отставание 1 минута 32,4 секунды), бронзовые награды достались итальянским лыжницам (+1.55,1).
Ранее Кирпиченко завоевала две бронзы на Универсиаде - в гонке преследования и индивидуальной гонке. Смирновой в этих дисциплинах досталось два серебра, а Жамбалова в них же дважды стала победительницей.
В медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 79 медалей - 28 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовые. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-3-4). На третьей строчке располагается сборная Швейцарии (2-2-3).
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|28
|29
|22
|79
|2
|Южная Корея
|6
|3
|4
|13
|3
|Швейцария
|2
|2
|3
|7
|4
|Австрия
|2
|1
|0
|3
|5
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|6
|Франция
|1
|4
|4
|9
|7
|Япония
|1
|2
|2
|5
|8
|Китай
|1
|2
|1
|4
|9
|Финляндия
|1
|1
|5
|7
|10
|Италия
|1
|1
|1
|3
|11
|Польша
|1
|1
|0
|2
|11
|Чехия
|1
|1
|0
|2
|13
|Канада
|1
|0
|1
|2
|13
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|15
|Германия
|1
|0
|0
|1
|16
|Норвегия
|0
|2
|2
|4
|17
|Казахстан
|0
|1
|3
|4
|18
|Грузия
|0
|0
|1
|1