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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Российские лыжницы завоевали золото в эстафете на Универсиаде

Серебро выиграла сборная Японии, бронза досталась итальянским лыжницам
Яна Кирпиченко Пресс-служба Универсиады
Описание
Яна Кирпиченко
© Пресс-служба Универсиады

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Женская команда России по лыжным гонкам в составе Яны Кирпиченко, Екатерины Смирновой и Алисы Жамбаловой победила в эстафете 3х5 км на Универсиаде-2019. Соревнования проходят в Красноярске.

Российская сборная преодолела дистанцию за 43 минуты и 1,3 секунды. Серебро завоевала команда Японии (отставание 1 минута 32,4 секунды), бронзовые награды достались итальянским лыжницам (+1.55,1).

Ранее Кирпиченко завоевала две бронзы на Универсиаде - в гонке преследования и индивидуальной гонке. Смирновой в этих дисциплинах досталось два серебра, а Жамбалова в них же дважды стала победительницей.

В медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 79 медалей - 28 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовые. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-3-4). На третьей строчке располагается сборная Швейцарии (2-2-3).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия28292279
2Южная Корея63413
3Швейцария2237
4Австрия2103
5Белоруссия2002
6Франция1449
7Япония1225
8Китай1214
9Финляндия1157
10Италия1113
11Польша1102
11Чехия1102
13Канада1012
13Швеция1012
15Германия1001
16Норвегия0224
17Казахстан0134
18Грузия0011

 

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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