Российские фигуристы завоевали бронзу в синхронном катании на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Российская команда "Татарстан" заняла третье место по итогам короткой и произвольной программ в синхронном катании на Универсиаде в Красноярске.
Спортсмены набрали 218,22 балла. Золото завоевал финский коллектив Team Unique (228,79). Серебро на счету еще одной финской команды - Marigold Ice Unity (224,97). На четвертой позиции расположился российский коллектив Dream Team (119,32).
В медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 80 медалей - 28 золотых, 29 серебряных и 23 бронзовые. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-3-4). На третьей строчке теперь располагается сборная Финляндии (2-2-5).
Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|28
|29
|23
|80
|2
|Южная Корея
|6
|3
|4
|13
|3
|Финляндия
|2
|2
|5
|9
|4
|Швейцария
|2
|2
|3
|7
|5
|Австрия
|2
|1
|0
|3
|6
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|7
|Франция
|1
|4
|4
|9
|8
|Япония
|1
|2
|2
|5
|9
|Китай
|1
|2
|1
|4
|10
|Италия
|1
|1
|1
|3
|11
|Польша
|1
|1
|0
|2
|11
|Чехия
|1
|1
|0
|2
|13
|Канада
|1
|0
|1
|2
|13
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|15
|Германия
|1
|0
|0
|1
|16
|Норвегия
|0
|2
|2
|4
|17
|Казахстан
|0
|1
|3
|4
|18
|Грузия
|0
|0
|1
|1