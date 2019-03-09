{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Российские фигуристы завоевали бронзу в синхронном катании на Универсиаде

Золото и серебро в этом виде выиграли представители сборной Финляндии

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Российская команда "Татарстан" заняла третье место по итогам короткой и произвольной программ в синхронном катании на Универсиаде в Красноярске.

Спортсмены набрали 218,22 балла. Золото завоевал финский коллектив Team Unique (228,79). Серебро на счету еще одной финской команды - Marigold Ice Unity (224,97). На четвертой позиции расположился российский коллектив Dream Team (119,32).

В медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 80 медалей - 28 золотых, 29 серебряных и 23 бронзовые. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-3-4). На третьей строчке теперь располагается сборная Финляндии (2-2-5).

Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия28292380
2Южная Корея63413
3Финляндия2259
4Швейцария2237
5Австрия2103
6Белоруссия2002
7Франция1449
8Япония1225
9Китай1214
10Италия1113
11Польша1102
11Чехия1102
13Канада1012
13Швеция1012
15Германия1001
16Норвегия0224
17Казахстан0134
18Грузия0011
Теги
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Фигуристы "Татарстана" после Универсиады начнут подготовку к чемпионату мира в Хельсинки
Фигурист команды Кирилл Егошин рассказал, что на Играх в Красноярске ставилась цель показать себя
Читать полностью