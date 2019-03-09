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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Лыжница Жамбалова призналась, что раскрепостилась после первого золота на Универсиаде

В субботу спортсменка в составе сборной команды России стала победительницей эстафеты 3х5 км

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Алиса Жамбалова психологически раскрепостилась после того, как завоевала первую золотую медаль XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Об этом она рассказала журналистам.

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В субботу Жамбалова в составе сборной команды России стала победительницей эстафеты 3х5 км. В активе лыжницы три золота Универсиады в Красноярске.

"Моей целью было получить медаль высшего достоинства. Когда выиграла первое золото, меня эмоционально это раскрепостило. Задача была выполнена, а дальше пошло, как говорится", - заявила Жамбалова.

"Я думала о том, чтобы хорошо отработать свой этап, несмотря на преимущество. Это все-таки соревнования, гонка, идти пешком было бы неправильно. Свой этап я отработала так же, как и девчонки, преимущество у нас выросло", - рассказала о ходе эстафеты лыжница.

Всемирные студенческие игры завершатся 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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