Лыжница Жамбалова призналась, что раскрепостилась после первого золота на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Алиса Жамбалова психологически раскрепостилась после того, как завоевала первую золотую медаль XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Об этом она рассказала журналистам.

В субботу Жамбалова в составе сборной команды России стала победительницей эстафеты 3х5 км. В активе лыжницы три золота Универсиады в Красноярске.

"Моей целью было получить медаль высшего достоинства. Когда выиграла первое золото, меня эмоционально это раскрепостило. Задача была выполнена, а дальше пошло, как говорится", - заявила Жамбалова.

"Я думала о том, чтобы хорошо отработать свой этап, несмотря на преимущество. Это все-таки соревнования, гонка, идти пешком было бы неправильно. Свой этап я отработала так же, как и девчонки, преимущество у нас выросло", - рассказала о ходе эстафеты лыжница.

Всемирные студенческие игры завершатся 12 марта.