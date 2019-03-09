СМИ: Головкин проведет следующий бой 8 или 16 июня

ТАСС, 9 марта. Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг казахстанец Геннадий Головкин проведет свой следующий бой 8 или 16 июня 2019 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Boxingnews24.

Ранее стало известно, что именитый боксер подписал трехлетний контракт со стриминговой платформой DAZN. За это время спортсмен проведет шесть поединков. Ориентировочные даты первого боя - 8 и 16 июня. Имя соперника пока не называется.

По информации портала, после победы в поединке Головкин вновь встретится с мексиканцем Саулем Альваресом, который в сентябре отобрал у казахстанца его титулы.

Боксеры встречались дважды - первый бой, прошедший 16 сентября 2017 года в США, завершился вничью. В послужном списке Альвареса на данный момент 51 победа (35 - нокаутом), одно поражение и две ничьи. Головкин 19 раз защищал титул WBA, которым владел с 2010 года, и четыре - WBC (с 2014 года владел временной версией пояса). Поражение стало для казахстанца первым в карьере при 38 победах (34 - нокаутом) и одной ничьей.