Российские керлингистки сыграют с командой Южной Кореи в полуфинале Универсиады

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Женская сборная Южной Кореи по керлингу в 1/4 финала обыграла команду Китая со счетом 12:5 и вышла в полуфинал Универсиады в Красноярске, где сыграет с россиянками.

В другом четвертьфинальном матче сборная Великобритании победила команду Канады со счетом 6:4. В полуфинале британки сыграют со шведками.

Сборные Швеции и России заняли первые два места на групповом этапе, одержав семь побед в девяти матчах, и напрямую вышли в полуфинал.

Полуфиналы пройдут позже в субботу.