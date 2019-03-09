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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Российские керлингистки сыграют с командой Южной Кореи в полуфинале Универсиады

В другом матче 1/2 финала встретятся команды Великобритании и Швеции

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Женская сборная Южной Кореи по керлингу в 1/4 финала обыграла команду Китая со счетом 12:5 и вышла в полуфинал Универсиады в Красноярске, где сыграет с россиянками.

В другом четвертьфинальном матче сборная Великобритании победила команду Канады со счетом 6:4. В полуфинале британки сыграют со шведками.

Сборные Швеции и России заняли первые два места на групповом этапе, одержав семь побед в девяти матчах, и напрямую вышли в полуфинал.

Полуфиналы пройдут позже в субботу.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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