Российские лыжники завоевали золото в эстафете на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Сборная России в составе Ивана Кириллова, Антона Тимашова, Кирилла Киливнюка и Ивана Якимушкина победила в лыжной эстафете 4х7,5 км на Универсиаде в Красноярске.

Россияне преодолели дистанцию за 1 час 15 минут 22,2 секунды. Вторыми финишировали представители Казахстана (отставание - 1 минута 26,6 секунды), бронза досталась сборной Финляндии (+1.46,9).

Ранее на Универсиаде Якимушкин стал победителем индивидуальной гонки и гонки преследования, а Тимашов и Кириллов завоевали серебро и бронзу в этих гонках соответственно.

Сборная России повторила собственный рекорд по количеству завоеванных золотых медалей на одной зимней Универсиаде. Золото лыжников стало 29-м для национальной команды на соревнованиях в Красноярске. Столько же российские спортсмены завоевали на зимних Студенческих играх 2017 года.

В медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 82 медали - 29 золотых, 30 серебряных и 23 бронзовые. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-3-4). На третьей строчке располагается сборная Австрии (3-1-0).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.