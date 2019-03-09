Российские лыжники завоевали золото в эстафете на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Сборная России в составе Ивана Кириллова, Антона Тимашова, Кирилла Киливнюка и Ивана Якимушкина победила в лыжной эстафете 4х7,5 км на Универсиаде в Красноярске.
Россияне преодолели дистанцию за 1 час 15 минут 22,2 секунды. Вторыми финишировали представители Казахстана (отставание - 1 минута 26,6 секунды), бронза досталась сборной Финляндии (+1.46,9).
Ранее на Универсиаде Якимушкин стал победителем индивидуальной гонки и гонки преследования, а Тимашов и Кириллов завоевали серебро и бронзу в этих гонках соответственно.
Сборная России повторила собственный рекорд по количеству завоеванных золотых медалей на одной зимней Универсиаде. Золото лыжников стало 29-м для национальной команды на соревнованиях в Красноярске. Столько же российские спортсмены завоевали на зимних Студенческих играх 2017 года.
В медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 82 медали - 29 золотых, 30 серебряных и 23 бронзовые. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-3-4). На третьей строчке располагается сборная Австрии (3-1-0).
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|29
|30
|23
|82
|2
|Южная Корея
|6
|3
|4
|13
|3
|Австрия
|3
|1
|0
|4
|4
|Финляндия
|2
|2
|6
|10
|5
|Швейцария
|2
|2
|3
|7
|6
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|7
|Франция
|1
|4
|4
|9
|8
|Япония
|1
|2
|2
|5
|9
|Китай
|1
|2
|1
|4
|10
|Италия
|1
|1
|1
|3
|11
|Польша
|1
|1
|0
|2
|11
|Чехия
|1
|1
|0
|2
|13
|Швеция
|1
|0
|2
|3
|14
|Канада
|1
|0
|1
|2
|15
|Германия
|1
|0
|0
|1
|16
|Казахстан
|0
|2
|3
|5
|17
|Норвегия
|0
|2
|2
|4
|18
|Грузия
|0
|0
|1
|1