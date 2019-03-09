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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Российские горнолыжники завоевали серебро в параллельной командной гонке на Универсиаде

В финале сборная России со счетом 1:3 уступила австрийской команде

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Сборная России по горнолыжному спорту в составе Софьи Крохиной, Дениса Воробьева, Екатерины Ткаченко и Никиты Алехина стала второй в параллельной командной гонке на Универсиаде в Красноярске.

В финале сборная России со счетом 1:3 уступила австрийской команде. Бронзу завоевала сборная Швеции, победившая команду Чехии со счетом 3:1.

В медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 82 медали - 29 золотых, 30 серебряных и 23 бронзовые. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-3-4). На третьей строчке располагается сборная Австрии (3-1-0).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия29302382
2Южная Корея63413
3Австрия3104
4Финляндия22610
5Швейцария2237
6Белоруссия2002
7Франция1449
8Япония1225
9Китай1214
10Италия1113
11Польша1102
11Чехия1102
13Швеция1023
14Канада1012
15Германия1001
16Казахстан0235
17Норвегия0224
18Грузия0011
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