Российские горнолыжники завоевали серебро в параллельной командной гонке на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Сборная России по горнолыжному спорту в составе Софьи Крохиной, Дениса Воробьева, Екатерины Ткаченко и Никиты Алехина стала второй в параллельной командной гонке на Универсиаде в Красноярске.

В финале сборная России со счетом 1:3 уступила австрийской команде. Бронзу завоевала сборная Швеции, победившая команду Чехии со счетом 3:1.

В медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 82 медали - 29 золотых, 30 серебряных и 23 бронзовые. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-3-4). На третьей строчке располагается сборная Австрии (3-1-0).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.