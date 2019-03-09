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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Сборная России обновила рекорд по количеству золотых медалей на одной зимней Универсиаде

На Играх в Красноярске российская команда завоевала 30 золотых наград
Описание
© Владимир Смирнов/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Сборная России установила новый рекорд по числу завоеванных золотых медалей на одной зимней Универсиаде.

В субботу сборная России по биатлону в составе Александра Дедюхина и Валерии Васнецовой завоевала золото в одиночной смешанной эстафете на Универсиаде в Красноярске. Эта золотая медаль стала 30-й для национальной команды на соревнованиях в Красноярске.

Предыдущий рекорд также принадлежал россиянам - на Универсиаде 2017 года в Алма-Ате они завоевали 29 золотых наград.

В пятницу сборная России досрочно стала победителем медального зачета Универсиады в Красноярске, в активе российских спортсменов на данный момент 30 золотых, 30 серебряных и 23 бронзовые награды. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-3-4), третьими идут австрийцы (3-1-0).

Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия30302383
2Южная Корея63413
3Австрия3104
4Финляндия22610
5Швейцария2237
6Белоруссия2002
7Франция14510
8Япония1225
9Китай1214
10Чехия1203
11Италия1113
12Польша1102
13Швеция1023
14Канада1012
15Германия1001
16Казахстан0235
17Норвегия0224
18Грузия0011
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