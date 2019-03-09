Сборная России обновила рекорд по количеству золотых медалей на одной зимней Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Сборная России установила новый рекорд по числу завоеванных золотых медалей на одной зимней Универсиаде.
В субботу сборная России по биатлону в составе Александра Дедюхина и Валерии Васнецовой завоевала золото в одиночной смешанной эстафете на Универсиаде в Красноярске. Эта золотая медаль стала 30-й для национальной команды на соревнованиях в Красноярске.
Предыдущий рекорд также принадлежал россиянам - на Универсиаде 2017 года в Алма-Ате они завоевали 29 золотых наград.
В пятницу сборная России досрочно стала победителем медального зачета Универсиады в Красноярске, в активе российских спортсменов на данный момент 30 золотых, 30 серебряных и 23 бронзовые награды. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-3-4), третьими идут австрийцы (3-1-0).
Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|30
|30
|23
|83
|2
|Южная Корея
|6
|3
|4
|13
|3
|Австрия
|3
|1
|0
|4
|4
|Финляндия
|2
|2
|6
|10
|5
|Швейцария
|2
|2
|3
|7
|6
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|7
|Франция
|1
|4
|5
|10
|8
|Япония
|1
|2
|2
|5
|9
|Китай
|1
|2
|1
|4
|10
|Чехия
|1
|2
|0
|3
|11
|Италия
|1
|1
|1
|3
|12
|Польша
|1
|1
|0
|2
|13
|Швеция
|1
|0
|2
|3
|14
|Канада
|1
|0
|1
|2
|15
|Германия
|1
|0
|0
|1
|16
|Казахстан
|0
|2
|3
|5
|17
|Норвегия
|0
|2
|2
|4
|18
|Грузия
|0
|0
|1
|1