{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Российские биатлонисты завоевали золото в одиночной смешанной эстафете на Универсиаде

Второй стала сборная Чехии, третьей - команда Франции

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Сборная России по биатлону в составе Александра Дедюхина и Валерии Васнецовой стала первой в одиночной смешанной эстафете на Универсиаде в Красноярске.

Россияне преодолели дистанцию за 42 минуты 53,4 секунды, пробежав четыре штрафных круга и затратив 17 дополнительных патронов на огневых рубежах. Второй стала сборная Чехии (отставание - 6,5 секунды; один штрафной круг, 17 дополнительных патронов), третьей - команда Франции (+51,8; 5; 10).

В пятницу сборная России досрочно стала победителем медального зачета, в активе российских спортсменов на данный момент 30 золотых, 30 серебряных и 23 бронзовые награды. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-3-4), третьими идут австрийцы (3-1-0).

Соревнования биатлонистов продолжатся в воскресенье женским и мужским масс-стартами. Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия30302383
2Южная Корея63413
3Австрия3104
4Финляндия22610
5Швейцария2237
6Белоруссия2002
7Франция14510
8Япония1225
9Китай1214
10Чехия1203
11Италия1113
12Польша1102
13Швеция1023
14Канада1012
15Германия1001
16Казахстан0235
17Норвегия0224
18Грузия0011
Теги
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Российская фигуристка Константинова завоевала бронзу на Универсиаде
Первое место заняла японка Маи Михара, второй стала Элизабет Турсынбаева из Казахстана
Читать полностью