Фигуристка Сотскова рада, что неудачный для нее сезон подошел к концу

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Мария Сотскова рада завершению сезона, который сложился для нее не лучшим образом. Об этом она рассказала журналистам после выступления с произвольной программой на Универсиаде в Красноярске.

Спортсменка допустила несколько ошибок как в короткой, так и в произвольной программах, за которую получила 111,77 балла (в сумме - 170,20).

"Сегодня были допущены ошибки, первый лутц опять не получился, в итоге мне пришлось ориентироваться по ходу проката. Пришлось прикрепить лутц к флипу, но тройной сделать уже не смогла, - сказала Сотскова. - Я перфекционист - когда делаю ошибки, тем более такие глобальные, мне тяжело. Сейчас я рада, что закончился этот старт и этот сезон, нужно обновиться и все начать сначала".

Спортсменка отметила и позитивный момент по итогам Универсиады. "Здесь я боролась за каждый элемент, чего не случилось на чемпионате России, - рассказала она. - Я благодарна этому сезону за опыт, который сделал меня сильнее. И я хочу сказать большое спасибо моей команде и моей семье, которые поддерживали меня".

В нынешнем сезоне Сотскова заняла 16-е место на чемпионате России, седьмое - на этапе Гран-при во Франции, девятое - на этапе Гран-при в Японии.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.