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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Биатлонистка Васнецова считает, что в сингл-миксте на Универсиаде стрельбе помешал ветер

Спортсменка призналась, что волнение сохранялось до последних метров дистанции

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Сильный ветер во время одиночной смешанной эстафеты на Универсиаде в Красноярске помешал биатлонистам показать точную стрельбу. Такое мнение журналистам высказала российская биатлонистка Валерия Ванецова.

Сборная России по биатлону в составе Александра Дедюхина и Васнецовой стала первой в одиночной смешанной эстафете, второе место заняла сборная Чехии, третье - команда Франции.

"Был сильный ветер, сложно было пристреляться. По тактике нужно было на стрельбе вставать за кем-то, не на первый щит, потому что там очень сильно задувало от стены, и было сложно сориентироваться по поправкам, - рассказала Васнецова. - Чешские спортсмены составили достойную конкуренцию, заставили поволноваться. Волнение сохранялось до последних метров дистанции".

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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