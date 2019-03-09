Путин поздравил победителей Универсиады в фигурном катании и лыжном слаломе

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил фигуристов Алису Ефимову и Александра Коровина, а также горнолыжницу Екатерину Ткаченко с золотыми наградами Универсиады. Телеграммы опубликованы в субботу на сайте Кремля.

В поздравлении победителям соревнований спортивных пар Ефимовой и Коровину президент отметил, что их успех стал "заслуженной наградой за многолетний труд и упорные тренировки". Победа российской пары подтверждает ведущие позиции отечественной школы фигурного катания, добавил Путин.

Глава государства также отметил триумф Екатерины Ткаченко в гигантском слаломе. "Продемонстрировав блестящую технику и отличную подготовку, вы не оставили своим соперницам ни единого шанса. Одержали уверенную и красивую победу. Преподнесли замечательный подарок в свой день рождения не только себе, но и всем российским болельщикам", - говорится в поздравительной телеграмме.

Фигуристы Ефимова и Коровин одержали победу в соревнованиях спортивных пар, несмотря на травму партнерши. Серебро и бронзу также выиграли российские пары.

В гигантском слаломе серебро досталось австрийке Денизе Дингследер, бронза - россиянке Юлии Плешковой.