Фигуристка Константинова дорожит бронзой Универсиады, хотя летела в Красноярск за золотом

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Станислава Константинова дорожит бронзовой наградой Универсиады в Красноярске, хотя и отправлялась на Всемирные студенческие игры за медалью высшего качества. Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления в произвольной программе.

Победительницей женского одиночного турнира на Универсиаде стала японка Маи Михара, набравшая по сумме двух программ 220,68 балла, второй стала Элизабет Турсынбаева из Казахстана (214,77). Константинова набрала 205,91 балла.

"Я ехала сюда выигрывать золото, как и всякий спортсмен, но бронза Универсиады дорога мне - я доказала себе, что я могу, - рассказала Константинова. - Сегодня я каталась легко и с настроением, хотя у меня не было ни шанса на ошибку. На первом лутце коснулась рукой льда и удивилась, ведь обычно такого не бывает. Но кураж не пропал, я все доделала до конца и смогла сохранить настроение".

"При касании льда рукой я подумала - нельзя повторять ошибок финала Кубка России в Великом Новгороде, нужно собираться. Как говорит мой тренер Валентина Чеботарева, даже олимпийские чемпионы падают, но становятся первыми. Так что всегда нужно бороться до конца", - подчеркнула фигуристка.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.