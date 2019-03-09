Российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке на 50 км на этапе Кубка мира в Осло

ТАСС, 9 марта. Российский лыжник Александр Большунов занял первое место в гонке на 50 км свободным стилем на этапе Кубка мира в норвежском Осло.

Он преодолел дистанцию за 2 часа 23 минуты 49,8 секунды. Второе место занял россиянин Максим Вылегжанин (отставание - 1 секунда), для которого эта гонка стала последней в карьере, бронза досталась россиянину Андрею Ларькову (+1,4). Россиянин Илья Семиков занял четвертое место (+2,0), Алексей Червоткин - 10-е (+24,7), Александр Бессмертных не финишировал.

Большунов является трехкратным серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане. На прошедшем чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде Большунов завоевал четыре серебряные награды.

В общем зачете Кубка мира Большунов занимает вторую позицию, набрав 1058 очков. Лидирует норвежец Йоханнес Клебо, в активе которого 1134 очка, на третьем месте расположился норвежец Шур Рёте (755).

Этап Кубка мира в Осло завершится женской гонкой на 30 км свободным стилем, которая пройдет 10 марта.