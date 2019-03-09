Дашков: сборная России по бенди голами сбила пыл финнов в полуфинале Универсиады

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Быстрые голы россиян сбили пыл у игроков сборной Финляндии по хоккею с мячом в полуфинале на Всемирной зимней Универсиаде. Такое мнение журналистам высказал игрок сборной России Егор Дашков.

В субботу сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 11:1 и вышла в финал Универсиады.

"Это полуфинал Универсиады, здесь не место недооценке соперника. Этот матч отличался от того, что было на групповом этапе (россияне выиграли у финнов со счетом 9:1 - прим. ТАСС), тренерский штаб очень серьезно нас настраивал на игру. В начале финны играли очень жестко, но мы быстро сумели забить много голов, что сбило у них пыл. От этого во втором тайме играть было уже попроще", - заявил Дашков.

"Может быть, после первого тайма сомнений в исходе матча и не было, но мы все равно не расслаблялись и продолжали играть в свой хоккей", - добавил он.

Вторую путевку в финал разыграют шведы и норвежцы. Решающая игра турнира пройдет в воскресенье. "Шведы всегда могут удивить, какой бы ни была их команда, они всегда хорошо обучены и играют в одинаковый хоккей, готовы ставить перед соперником очень много проблем", - заключил Дашков.

Всемирные студенческие игры завершатся 12 марта.