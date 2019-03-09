Бывший тренер сборной РФ Соколов примет участие в выборах главы Федерации бобслея России

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной РФ по бобслею Олег Соколов примет участие в мартовских выборах президента Федерации бобслея России. Об этом Соколов сообщил ТАСС.

Соколов возглавлял сборную России по бобслею с 2010 по 2012 год. Затем его сменил на этом посту канадец Пьер Людерс. Соколов был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах главы федерации в июле 2018 года, однако снял свою кандидатуру накануне голосования.

На вопрос, пойдет ли он на выборы президента Федерации бобслея России, которые пройдут 20 марта, Соколов ответил утвердительно, пообещав позднее предоставить ТАСС свое заявление.

Соколов стал третьим претендентом на пост главы Федерации бобслея России. Ранее о своем желании баллотироваться заявили исполняющая обязанности главы этой организации Елена Аникина и красноярский бизнесмен Андрей Пимашков, чью кандидатуру предложила Федерация бобслея и скелетона Красноярского края.

Аникина временно возглавила Федерацию бобслея России 22 января, сменив на посту президента организации Александра Зубкова, который был дисквалифицирован на два года Международной федерацией бобслея и скелетона за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи.

Прием заявок от кандидатов на пост президента Федерации бобслея России завершится 10 марта.