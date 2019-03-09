Гимнаст Нагорный завоевал золото чемпионата России в упражнениях на кольцах и коне

ПЕНЗА, 9 марта. /ТАСС/. Никита Нагорный завоевал две золотые медали в предпоследний день чемпионата России по спортивной гимнастике, который проходит в Пензе. Днем ранее Нагорный стал чемпионом России в многоборье.

Спортсмен стал лучшим в упражнении на коне, набрав 14,366 балла. Второе место занял Сергей Ельцов (14,233), третье - Кирилл Прокопьев (14,200).

Нагорный также выиграл золото в упражнении на кольцах с результатом 14,266 балла. Вторым стал Илья Кибартас (14,133), третье место разделили Денис Аблязин и Никита Игнатьев (14,133).

Первое место в вольных упражнениях занял Дмитрий Ланкин (14,300). Нагорный завоевал серебро (14,100), Кирилл Прокопьев - бронзу (14,033).

Чемпионат России по спортивной гимнастике завершится 10 марта.