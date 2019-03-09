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Пасека стала чемпионкой России по спортивной гимнастике в опорном прыжке

В упражнении на разновысоких брусьях лучшей стала Анастасия Ильянкова
Мария Пасека EPA-EFE/ANDRE PICHETTE
Описание
Мария Пасека
© EPA-EFE/ANDRE PICHETTE

ПЕНЗА, 9 марта. /ТАСС/. Мария Пасека завоевала золото чемпионата России по спортивной гимнастике в опорном прыжке.

Ранее Пасека, вернувшаяся к соревнованиям после годичного перерыва из-за травмы, стала чемпионкой России по спортивной гимнастике в составе команды "Москва-1". По словам старшего тренера сборной России Валентины Родионенко, гимнастка восстановилась и находится в хорошей форме.

В опорном прыжке спортсменка набрала 14,583 балла. Серебряным призером стала Ангелина Мельникова (14,183), третье место заняла Татьяна Набиева (13,949).

В упражнении на разновысоких брусьях лучшей стала Анастасия Ильянкова (14,433 балла). Второе место заняла Анастасия Агафонова (14,300), третье - Ангелина Мельникова (14,233).

Чемпионат России по спортивной гимнастике в Пензе завершится 10 марта.

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