Тренер Большунова считает, что лыжник готов бороться за победу в общем зачете Кубка мира

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 9 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский лыжник Александр Большунов готов бороться за победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Юрий Бородавко.

22-летний Большунов, который является четырехкратным призером Олимпийских игр и чемпионата мира в Зефельде, в субботу победил в гонке на 50 км классическим стилем в рамках этапа Кубка мира в норвежском Холменколлене. Эта победа позволила ему опередить трехкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо в общем зачете турнира.

"Все складывается как нельзя лучше, - сказал Бородавко по телефону. - Были опасения, что отбежав полную программу на чемпионате мира, он через неделю справится с непростой трассой Холменколлена. Но, судя по его движениям во время гонки, он контролировал ситуацию и в итоге одержал заслуженную победу. Для него это долгожданная победа, успех в Холменколлене тоже очень престижен - побеждать там в гонке на 50 километров удавалось совсем небольшому числу спортсменов".

"Большунову вернулась майка лидера общего зачета Кубка мира, так что будем бороться за победу, - добавил он. - Думаю, все решится на заключительном этапе Кубка мира в Канаде (22-24 марта - прим ТАСС). Цель поставлена, Саша все прекрасно понимает".

Бородавко считает верным решение Большунова не отдавать специально победу в гонке соотечественнику и трехкратному призеру Игр в Сочи Максиму Вылегжанину, для которого этот старт стал последним в карьере. Вмешаться в борьбу Большунова и Вылегжанина на финише другие лыжники уже не могли. "В спорте должен побеждать сильнейший, договорняки я не приемлю. Саша это знает, Максим тоже, спорт есть спорт, второе место на "полтиннике" тоже высокое, поэтому Максиму удалось поставить красивую точку в карьере", - сказал Бородавко.

В календаре этапа Кубка мира еще три этапа, лыжникам осталось пройти по три спринтерские и дистанционные гонки. Клебо является фаворитом спринтерских гонок, что он доказал на недавнем чемпионате мира в Зефельде, где завоевал три золотые награды. Большунов является более универсальным лыжником, но на чемпионате мира он остался без побед, завоевав четыре серебреные медали. Российские лыжники ни разу не побеждали в общем зачете Кубка мира, ранее лишь двум отечественным спортсменам удавалось выиграть общий зачет - Александр Завьялов дважды становился обладателем Кубка мира (1980/81, 1982/83), а в сезоне-1990/91 общий зачет выиграл Владимир Смирнов, который впоследствии принял решение выступать за Казахстан.