Японка Сумиёси завоевала золотую медаль в могуле на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Японская фристайлистка Кисара Сумиёси заняла первое место в могуле на Универсиаде в Красноярске. Спортсменка показала результат 65,86 балла.

Второе и третье место заняли немки Лея Буард и Софи Везе, набравшие 65,65 и 60,43 балла соответственно. Россиянка Светлана Иванова стала пятой (55,48), Елизавета Безгодова - шестая (54,99).

В соревнованиях мужчин россиянин Андрей Махнев занял пятое место. Победил француз Бенжамен Каве, второе и третье место заняли японцы Дайчи Хара и Икума Хорисима.

Сборная России по фристайлу завоевала семь наград на текущей Универсиаде: две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Соревнования в могуле продолжатся выступлениями мужчин позднее в субботу.

Универсиада завершится 12 марта.