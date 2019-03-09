Японка Сумиёси завоевала золотую медаль в могуле на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Японская фристайлистка Кисара Сумиёси заняла первое место в могуле на Универсиаде в Красноярске. Спортсменка показала результат 65,86 балла.
Второе и третье место заняли немки Лея Буард и Софи Везе, набравшие 65,65 и 60,43 балла соответственно. Россиянка Светлана Иванова стала пятой (55,48), Елизавета Безгодова - шестая (54,99).
В соревнованиях мужчин россиянин Андрей Махнев занял пятое место. Победил француз Бенжамен Каве, второе и третье место заняли японцы Дайчи Хара и Икума Хорисима.
Сборная России по фристайлу завоевала семь наград на текущей Универсиаде: две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Соревнования в могуле продолжатся выступлениями мужчин позднее в субботу.
Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|30
|30
|24
|84
|2
|Южная Корея
|6
|3
|4
|13
|3
|Япония
|3
|3
|3
|9
|4
|Австрия
|3
|1
|0
|4
|5
|Франция
|2
|4
|5
|11
|6
|Финляндия
|2
|2
|6
|10
|7
|Швейцария
|2
|2
|3
|7
|8
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|9
|Китай
|1
|2
|1
|4
|10
|Чехия
|1
|2
|0
|3
|11
|Германия
|1
|1
|1
|3
|11
|Италия
|1
|1
|1
|3
|13
|Польша
|1
|1
|0
|2
|14
|Швеция
|1
|0
|2
|3
|15
|Канада
|1
|0
|1
|2
|16
|Казахстан
|0
|3
|3
|6
|17
|Норвегия
|0
|2
|2
|4
|18
|Грузия
|0
|0
|1
|1