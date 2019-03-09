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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Японка Сумиёси завоевала золотую медаль в могуле на Универсиаде

Россиянка Светлана Иванова стала пятой

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Японская фристайлистка Кисара Сумиёси заняла первое место в могуле на Универсиаде в Красноярске. Спортсменка показала результат 65,86 балла.

Второе и третье место заняли немки Лея Буард и Софи Везе, набравшие 65,65 и 60,43 балла соответственно. Россиянка Светлана Иванова стала пятой (55,48), Елизавета Безгодова - шестая (54,99).

В соревнованиях мужчин россиянин Андрей Махнев занял пятое место. Победил француз Бенжамен Каве, второе и третье место заняли японцы Дайчи Хара и Икума Хорисима.

Сборная России по фристайлу завоевала семь наград на текущей Универсиаде: две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Соревнования в могуле продолжатся выступлениями мужчин позднее в субботу.

Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия30302484
2Южная Корея63413
3Япония3339
4Австрия3104
5Франция24511
6Финляндия22610
7Швейцария2237
8Белоруссия2002
9Китай1214
10Чехия1203
11Германия1113
11Италия1113
13Польша1102
14Швеция1023
15Канада1012
16Казахстан0336
17Норвегия0224
18Грузия0011
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