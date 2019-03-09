"Гвардеец" выиграл у "Океана" в матче 16-го тура чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Гвардеец" из Симферопольского района выиграл на своем поле в матче 16-го тура чемпионата Крыма по футболу у керченского "Океана" со счетом 2:0.

Мячи забили Андрей Зборовский (30 минута) и Александр Гончаренко (53).

Результаты других матчей 16-го тура: "ТСК-Таврия" - "Севастополь" - 0:0; "Евпатория" - "Инкомспорт" - 2:1. В воскресенье состоится заключительный матч тура, в котором "Кызылташ" на своем поле в Бахчисарае примет "Крымтеплицу" из поселка Молодежное Симферопольского района.

В турнирной таблице лидирует "ТСК-Таврия", набравшая 30 очков, далее следуют "Севастополь" (28), "Океан" (23), "Крымтеплица" (21), "Инкомспорт" (19), "Кызылташ" (19), "Евпатория" (18) и "Гвардеец" (16).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория".