Российский сноубордист Соболев стал первым в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ

ТАСС, 9 марта. Россиянин Андрей Соболев занял первое место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду, который проходит в Швейцарии.

В финале спортсмен опередил еще одного представителя России Дмитрия Логинова. В заезде за бронзу швейцарец Дарио Кэвизел оказался быстрее россиянина Дмитрия Сарсембаева.

Соболев является чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе 2015 года, а также серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира в параллельном слаломе (2015, 2017). Логинов является двукратным чемпионом мира 2019 года.

В общем зачете Кубка мира в параллельных дисциплинах Соболев занимает первое место. В зачете в параллельном гигантском слаломе он стал четвертым, победил словенец Том Мастнак.