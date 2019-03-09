Российские шахматисты обыграли команду Казахстана в пятом туре командного чемпионата мира

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России одержала победу над командой Казахстана в матче пятого тура командного чемпионата мира по шахматам. Соревнования проходят в Астане.

Встреча завершилась со счетом 3:1. Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин и Владислав Артемьев в своих партиях одержали победы, Сергей Карякин потерпел поражение. В других матчах сборная Англии сыграла вничью с командой Индии (2:2), сборная Азербайджана обыграла команду США (3:1), сборная Китая оказалась сильнее команды Ирана (2,5:1,5), шведы переиграли египтян (2,5:1,5).

В турнирной таблице лидируют россияне, набравшие 9 очков, следом идут сборные Индии, Англии (по 7), США (6), Ирана, Китая (по 5), Казахстана, Швеции (по 4), Азербайджана (3), Египта (0). В шестом туре 11 марта россияне сыграют с азербайджанцами.

Российские шахматистки в пятом туре проиграли команде Китая со счетом 1,5:2,5. Победу в своей партии одержала Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Валентина Гунина потерпели поражения, Александра Костенюк сыграла в своей партии вничью. В других матчах украинки сыграли вничью с представительницами Казахстана (2:2), сборная США оказалась сильнее команды Армении (3:1), сборная Грузии переиграла команду Венгрии (3:1), сборная Индии обыграла команду Египта (4:0).

Лидируют в таблице китаянки, набравшие 10 очков, следом идут команды России (8), Украины (7), Грузии, Индии (по 6), США (5), Казахстана (4), Армении, Венгрии (по 2) и Египта (0). В шестом туре 11 марта сборная России сыграет с командой США.

Соревнования завершатся 14 марта.