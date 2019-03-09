ЦСКА разгромил "Рубин" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА победил казанский "Рубин" со счетом 3:0 в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве.
Голы в матче забили Такума Нисимура (23-я минута), Федор Чалов (84) и Яка Бийол (90). Чалов, являющийся лучшим бомбардиром первенства России, забил свой 10-й гол в 19 матчах текущего сезона РПЛ. Ближайшим преследователем нападающего ЦСКА является форвард московского "Спартака" Зе Луиш, в активе которого 8 забитых мячей в 15 матчах.
"Рубин" потерпел крупное поражение в чемпионате России впервые с 1 сентября 2016 года, тогда казанцы на выезде уступили санкт-петербургскому "Зениту" со счетом 1:4.
ЦСКА прервал беспроигрышную серию "Рубина" из пяти матчей. Всего команды провели между собой 40 матчей во всех турнирах, 22 победы одержал ЦСКА, "Рубин" выиграл в 11 матчах, еще семь встреч завершились ничейным результатом.
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка после 19 матчей. "Рубин" идет шестым, в активе казанской команды 28 очков после 19 встреч.
В следующем матче ЦСКА на выезде встретится с екатеринбургским "Уралом", "Рубин" на домашнем поле сыграет с "Ростовом". Обе встречи пройдут 16 марта.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|18
|12
|1
|5
|28-17
|37
|2
|Краснодар
|18
|10
|4
|4
|32-14
|34
|3
|ЦСКА
|19
|9
|6
|4
|26-10
|33
|4
|Спартак
|18
|8
|5
|5
|23-18
|29
|5
|Локомотив
|18
|8
|5
|5
|25-19
|29
|6
|Рубин
|19
|6
|10
|3
|18-17
|28
|7
|Ростов
|18
|6
|7
|5
|15-12
|25
|8
|Ахмат
|18
|6
|5
|7
|15-18
|23
|9
|Арсенал
|18
|6
|5
|7
|25-25
|23
|10
|Динамо
|18
|5
|8
|5
|18-14
|23
|11
|Урал
|18
|6
|4
|8
|18-29
|22
|12
|Оренбург
|17
|6
|4
|7
|17-16
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|6
|3
|9
|16-24
|21
|14
|Анжи
|18
|5
|3
|10
|10-25
|18
|15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|13-19
|16
|16
|Енисей
|19
|2
|5
|12
|12-33
|11