ЦСКА разгромил "Рубин" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА победил казанский "Рубин" со счетом 3:0 в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве.

Голы в матче забили Такума Нисимура (23-я минута), Федор Чалов (84) и Яка Бийол (90). Чалов, являющийся лучшим бомбардиром первенства России, забил свой 10-й гол в 19 матчах текущего сезона РПЛ. Ближайшим преследователем нападающего ЦСКА является форвард московского "Спартака" Зе Луиш, в активе которого 8 забитых мячей в 15 матчах.

"Рубин" потерпел крупное поражение в чемпионате России впервые с 1 сентября 2016 года, тогда казанцы на выезде уступили санкт-петербургскому "Зениту" со счетом 1:4.

ЦСКА прервал беспроигрышную серию "Рубина" из пяти матчей. Всего команды провели между собой 40 матчей во всех турнирах, 22 победы одержал ЦСКА, "Рубин" выиграл в 11 матчах, еще семь встреч завершились ничейным результатом.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка после 19 матчей. "Рубин" идет шестым, в активе казанской команды 28 очков после 19 встреч.

В следующем матче ЦСКА на выезде встретится с екатеринбургским "Уралом", "Рубин" на домашнем поле сыграет с "Ростовом". Обе встречи пройдут 16 марта.