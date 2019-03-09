{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

ЦСКА разгромил "Рубин" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:0
Футболисты ЦСКА Татьяна Макеева/ТАСС
Описание
Футболисты ЦСКА
© Татьяна Макеева/ТАСС

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА победил казанский "Рубин" со счетом 3:0 в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве.

Голы в матче забили Такума Нисимура (23-я минута), Федор Чалов (84) и Яка Бийол (90). Чалов, являющийся лучшим бомбардиром первенства России, забил свой 10-й гол в 19 матчах текущего сезона РПЛ. Ближайшим преследователем нападающего ЦСКА является форвард московского "Спартака" Зе Луиш, в активе которого 8 забитых мячей в 15 матчах.

"Рубин" потерпел крупное поражение в чемпионате России впервые с 1 сентября 2016 года, тогда казанцы на выезде уступили санкт-петербургскому "Зениту" со счетом 1:4.

ЦСКА прервал беспроигрышную серию "Рубина" из пяти матчей. Всего команды провели между собой 40 матчей во всех турнирах, 22 победы одержал ЦСКА, "Рубин" выиграл в 11 матчах, еще семь встреч завершились ничейным результатом.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка после 19 матчей. "Рубин" идет шестым, в активе казанской команды 28 очков после 19 встреч.

В следующем матче ЦСКА на выезде встретится с екатеринбургским "Уралом", "Рубин" на домашнем поле сыграет с "Ростовом". Обе встречи пройдут 16 марта.

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит18121528-1737
2Краснодар18104432-1434
3ЦСКА1996426-1033
4Спартак1885523-1829
5Локомотив1885525-1929
6Рубин19610318-1728
7Ростов1867515-1225
8Ахмат1865715-1823
9Арсенал1865725-2523
10Динамо1858518-1423
11Урал1864818-2922
12Оренбург1764717-1622
13Крылья Советов1863916-2421
14Анжи18531010-2518
15Уфа1837813-1916
16Енисей19251212-3311
Теги
Российский футбол
Тренер Салагаев: сноубордист Соболев способен выиграть КМ в параллельных дисциплинах
В общем зачете Кубка мира российский спортсмен сейчас занимает первое место
Читать полностью