Фристайлист Махнев доволен трассой кластера "Сопка" на Универсиаде в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Российский фристайлист Андрей Махнев, выступающий в могуле, остался доволен трассой кластера "Сопка", где проходят соревнования по фристайлу и сноуборду Всемирных студенческих игр в Красноярске. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Махнев занял пятое место в соревнованиях по могулу на Универсиаде. Победил француз Бенжамен Каве, второе и третье место заняли японцы Дайчи Хара и Икума Хорисима. В воскресенье на Универсиаде пройдут соревнования в парном могуле.

"Соперники очень сильные, ребята отлично выступили. Трасса здесь очень хорошая, мне нравится, даже если она жесткая, то рельеф более-менее укатался после тренировок, это трасса уровня Кубка мира. Сегодня был спокоен на старте, но немного нервничал. В парном могуле два человека едут одновременно, параллельно друг с другом, там многое решает психология", - сказал Махнев.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.