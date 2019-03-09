Бердыев: футболисты ЦСКА хорошо использовали грубые ошибки "Рубина" в обороне

МОСКВА, 9 марта./ТАСС/. Футболисты ЦСКА хорошо использовали грубые ошибки в обороне казанского "Рубина" в матче 19-го тура чемпионата России. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев.

В субботу "Рубин" в Москве проиграл ЦСКА со счетом 0:3.

"Заслуженная победа ЦСКА, который рационально играл во втором тайме, очень хорошо использовал наши грубые ошибки в обороне, второй и третий мяч тому подтверждение. ЦСКА просто хорошо сегодня играл", - сказал Бердыев.

Главный тренер "Рубина" отметил качественную работу судейской бригады во главе с Кириллом Левниковым. "Судья европейского уровня, претензий к нему нет. Мы его знаем, он дает жестко бороться", - подчеркнул Бердыев.

"Рубин" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе казанской команды 28 очков после 19 встреч, в следующем туре "Рубин" примет "Ростов" 16 марта.