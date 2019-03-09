Бабаев: футболисты ЦСКА в матче с "Рубином" реабилитировались за поражение от "Арсенала"

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Игроки московского ЦСКА в матче с казанским "Рубином" реабилитировались за поражение в прошлом туре чемпионата России от тульского "Арсенала" (0:2). Об этом журналистам заявил генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев.

В субботу ЦСКА на своем поле разгромил "Рубин" в матче 19-го тура чемпионата России по футболу со счетом 3:0.

"Сегодня игра была проведена командой на более качественном уровне. Спад сложно объяснить. Считаю, что провели очень хороший матч на очень высоком уровне, победили с крупным счетом. Соперник был очень непростой, реабилитировались, но вся борьба впереди, готовимся к следующему матчу", - отметил Бабаев.

"Думаю, что на матч с "Арсеналом" немножко не смогли правильно настроиться, не смогли правильно подготовиться к конкретному матчу, так бывает. Соперник очень хорошо и организованно играл", - добавил генеральный директор ЦСКА.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка после 19 матчей. В следующем матче армейцы на выезде встретятся с екатеринбургским "Уралом" 16 марта.