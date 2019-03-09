Тихомиров: сноубордист Соболев подтверждает свой класс успехами на этапах Кубка мира

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Российский сноубордист Андрей Соболев сохраняет и подтверждает свой высокий класс успехами на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Соболев занял первое место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду, который проходит в Швейцарии. В финале спортсмен опередил еще одного представителя России Дмитрия Логинова. В заезде за бронзу швейцарец Дарио Кэвизел оказался быстрее россиянина Дмитрия Сарсембаева. В женских соревнованиях победила россиянка Милена Быкова, Наталья Соболева стала четвертой.

"Рад за Соболева, он сохраняет и подтверждает свой класс, надеемся и верим, что он сохранит лидерство в общем зачете параллельных дисциплин и после заключительного этапа в Германии. Дмитрий Сарсембаев прибавляет, Логинова я бы тоже отметил, и Дмитрия Карлагачева - у нас очень ровная мужская команда. Девочки тоже выходят на ровный состав четверки, это важно, чтобы у нас был не один сильный спортсмен, а по четыре конкурента на крупных соревнованиях", - отметил Тихомиров.

Несколько дней назад Быкова завоевала золотую и серебряную медали в параллельном и гигантском параллельном слаломе соответственно на Универсиаде в Красноярске, Соболева стала серебряным и бронзовым призером турнира. Сарсембаев выиграл серебро и бронзу соревнований, Каралагачев стал чемпионом Универсиады в параллельном слаломе, Логинов дважды становился четвертым. Соревнования на Универсиаде проходили в дабл-формате, когда победитель соревнований определяется по результатам двух заездов.

"Приятно удивила сегодня Милена Быкова, которая на классе обыграла олимпийскую чемпионку Эстер Ледецкую. Милена выкарабкивается, набирает ту форму, которая у нее и должна быть, она одна из лидеров команды. Универсиаду я рассматриваю как хороший тренировочный момент, они там сделали большие объемы работы, но даже на фоне усталости было видно, что Милена по функциональной форме превосходит соперников. Универсиада в целом придала сил, можно посмотреть, что все, кто на ней выступал, стабильно выступили и здесь, имея соревновательный опыт между этапами Кубка мира", - добавил Тихомиров.

Заключительный этап Кубка мира по параллельному слалому пройдет в немецком Винтерберге 23 марта.