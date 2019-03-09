Футболист ЦСКА Магнуссон считает, что хорошая игра в обороне придает команде уверенности

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Хорошая игра в обороне на протяжении всего сезона прибавляет футболистам ЦСКА уверенности. Об этом журналистам сказал полузащитник армейцев Хёрдур Магнуссон.

В субботу ЦСКА победил казанский "Рубин" со счетом 3:0 в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве.

"Мы играли хорошо, когда забили первый мяч, стали проще атаковать, потому что они шли вперед и освобождали пространство за спинами, - сказал Магнуссон. - Мы знали, как играть против них, забили хорошие голы и набрали важные три очка для борьбы за попадание в тройку сильнейших. Нам нужно быть более внимательными при реализации своих моментов, мы много не забили в первом тайме. Мы хорошо обороняемся на протяжении сезона, это добавляет уверенности, хорошо, что сыграли сегодня на ноль - мы довольны сегодняшней игрой".

Японский нападающий ЦСКА Такума Нисимура забил дебютный гол в составе клуба. "Очень рад, что команда победила, также безумно рад, что получилось сегодня забить, но считаю, что мог бы сыграть лучше, - сказал Нисимура. - Во время установки тренеры говорили, что в этом матче придется проявить терпение, мы все понимали, что важно будет забить на первых минутах, поэтому мы старались осуществить это. Если смогу здесь развиваться, то внимания будет все больше и больше. В плане развития - забивать больше за ЦСКА, приносить больше пользы клубу и, возможно, в будущем попасть в сборную в Японию и активно играть в ней".

"Перед игрой Виктор Михайлович Гончаренко (главный тренер ЦСКА - прим. ТАСС) говорил, что нужно двум нападающим играть и располагаться близко, а что касается моей игры в будущем, я буду стараться показывать все больший и больший класс, улучшать свои навыки. Не могу сказать, что я сейчас показываю максимум из того, что потенциально могу", - добавил Нисимура.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка после 19 матчей. В следующем матче ЦСКА на выезде встретится с екатеринбургским "Уралом" 16 марта.