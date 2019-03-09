Ни дня без побед. Сборная России побила рекорд по золотым медалям на зимних Универсиадах

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Сборная России завоевала шесть наград в седьмой медальный день Универсиады в Красноярске. В субботу спортсмены разыграли восемь комплектов наград.

Лишь три золотые медали завоевали российские спортсмены. Прибавим к ним одно серебро и две бронзы и получим самый бедный на награды для сборной России день Студенческих игр. Однако это именно тот случай, когда фраза "всего лишь" неуместна, ведь именно этих трех золотых наград не хватало российским спортсменам для того, чтобы побить собственный же рекорд по завоеванным на одной зимней Универсиаде медалям высшего достоинства. Ранее лучшим результатом были 29 золотых наград, завоеванных сборной на Студенческих играх 2017 года в Алма-Ате.

Дорогу к рекорду рано утром в пятницу начали прокладывать лыжницы Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова и Алиса Жамбалова, ставшие первыми в эстафете. В женских лыжных гонках сборной России в Красноярске попросту нет равных. Лишь в одном старте в рамках Студенческих игр россиянкам не удалось одержать победу.

"Моей целью было получить медаль высшего достоинства, - сказала Жамбалова после гонки. - Когда выиграла первое золото, меня эмоционально это раскрепостило, задача была выполнена, а дальше пошло, как говорится. Я думала о том, чтобы хорошо отработать свой этап, несмотря на преимущество. Это все-таки соревнования, гонка, идти пешком было бы неправильно".

Кирпиченко в беседе с журналистами после окончания гонки отметила отличную организацию соревнований и работу волонтеров, количество которых на Студенческих играх составляет порядка пяти тысяч человек. "Условия очень хорошие, задействовано много волонтеров, все нам помогают, обстановка, трасса - все очень нравится, - сказала лыжница. - Соперница никак меня не отпускала, мы с ней сделали небольшой отрыв, я хотела немножко убежать, чтобы девочкам принести задел. На первом этапе нам помешал небольшой снег, лыжня была припорошена, соперницы не очень хотели выходить вперед, поэтому пришлось поработать сначала".

Биатлонисты принесли рекорд

Сразу после успеха девушек российская лыжная команда в составе Ивана Кириллова, Антона Тимашова, Кирилла Киливнюка и Ивана Якимушкина первенствовала в мужской эстафете. Однако, несмотря на золотую медаль, участники победной гонки сообщили, что не испытывают полного удовлетворения от соревнований. Так, Тимашов остался недоволен тем, как отработал свой этап гонки, а Кириллов посетовал на проблемы с инвентарем.

Биатлонисты Александр Дедюхин и Валерия Васнецова одержали победу в одиночной смешанной эстафете. Именно их золотая медаль (30-я на текущей Универсиаде для сборной России) и стала рекордной в истории зимних Студенческих игр. Однако спортсмены вряд ли знали об этом и в беседе с журналистами обсуждали только нюансы прошедшей гонки.

Дедюхин признался, что не был уверен в победе в сингл-миксте из-за погоды. "Погодные условия сегодня были далеки от идеала, сильный ветер, - сказал он. - Уверенности, что приду первым, не было, но я старался отрешиться от всего, отработать свой этап. Устал, но доволен результатом, болельщики тут отличные, здорово кричат и поддерживают, но стрельбе они не мешают".

О неблагоприятных погодных условиях высказалась и Васнецова. По словам спортсменки, ветер создавал ей серьезные помехи на огневых рубежах. "Был сильный ветер, сложно было пристреляться, по тактике нужно было на стрельбе вставать за кем-то, не на первый щит, потому что там очень сильно задувало от стены, и было сложно сориентироваться по поправкам, - рассказала Васнецова. - Чешские спортсмены составили достойную конкуренцию, заставили поволноваться. Волнение сохранялось до последних метров дистанции".

Еще одну медаль в актив сборной России записали горнолыжники Софья Крохина, Денис Воробьев, Екатерина Ткаченко и Никита Алехин. Спортсмены завоевали серебро в параллельной командной гонке.

Россия осталась без золота в женском фигурном катании

В субботу завершились соревнования по фигурному катанию в рамках Студенческих игр. Невероятно, но факт - российские фигуристы-одиночники остались без золотых медалей турнира. Максим Ковтун стал серебряным призером, а Станислава Константинова, шедшая после короткой программы второй, в итоге довольствовалась бронзой. Победу в женском одиночном катании одержала японка Маи Михара, серебро в упорной борьбе с Константиновой завоевала подопечная Этери Тутберидзе казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева.

Российские фигуристки не смогли завоевать золото Универсиады впервые с 2011 года. Тогда на Играх в турецком Эрзуруме турнир выиграла француженка Кандис Дидье, а лучшей из россиянок стала занявшая 11-е место Мария Артемьева. С тех пор россиянки неизменно оказывались на первой ступени пьедестала почета, на Универсиаде 2013 года победила Софья Бирюкова, в 2015 году - Алена Леонова, в 2017-м - Елена Радионова.

"Я ехала сюда выигрывать золото, как и всякий спортсмен, но бронза Универсиады дорога мне - я доказала себе, что я могу, - рассказала Константинова журналистам после произвольной программы. - Сегодня я каталась легко и с настроением, хотя у меня не было ни шанса на ошибку. На первом лутце коснулась рукой льда и удивилась, ведь обычно такого не бывает. Но кураж не пропал, я все доделала до конца и смогла сохранить настроение"

Стоит отметить, что Турсынбаева - единственная на текущий момент исполнительница прыжков в четыре оборота на взрослом уровне - в Красноярске во второй раз в сезоне попыталась выполнить четверной сальхов в произвольной программе. Впервые казахстанская спортсменка решилась на данной элемент в феврале текущего года на чемпионате четырех континентов в Анахайме. Как и месяцем ранее, на Универсиаде Турсынбаевой удалось скрутить в воздухе нужное количество оборотов, однако при приземлении прыжка она оступилась и допустила падение. Впрочем, нельзя исключать, что уже на чемпионате мира в японской Сайтаме элемент ей все же покорится, и тогда она навсегда впишет свое имя в историю как первая взрослая фигуристка, чисто исполнившая четверной прыжок на соревнованиях.

Не получилось завоевать золото и в соревнованиях по синхронному фигурному катанию. Российская команда "Татарстан" стала третьей, золото завоевал финский коллектив Team Unique, серебро - также в активе финнов из команды Marigold Ice Unity.

Сборная России по бенди вышла в финал

В игровых видах российские спортсмены в очередной день Универсиады выступили сильно. Мужская сборная по хоккею с мячом обыграла команду Финляндии (11:1) и вышла в финал Студенческих игр, где сыграет с командой Швеции, а мужская команда по хоккею с шайбой обыграла чехов (6:3) и вышла в полуфинал. Соперником хоккеистов станет сборная Канады.

Женская сборная России по керлингу проиграла в полуфинале команде Южной Кореи (4:7) и лишилась шансов на золото. При этом спортсменки еще получат возможность побороться за бронзовые медали Универсиады в матче с командой Великобритании.

Сборная России ранее уже обеспечила себе победу в общекомандном зачете Универсиады, по итогам седьмого дня в активе команды 30 золотых, 30 серебряных и 24 бронзовых медалей. Второе место занимают южнокорейские спортсмены (6-3-4), третьими идут японцы (3-3-3).

Универсиада завершится 12 марта.