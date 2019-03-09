"Бавария" впервые с сентября возглавила таблицу чемпионата Германии

ТАСС, 9 марта. Футболисты "Баварии" разгромили "Вольфсбург" со счетом 6:0 в домашнем матче 25-го тура чемпионата Германии. На встрече присутствовало 75 000 человек.

Голами в матче отметились Серж Гнабри (34-я минута), Роберт Левандовский (37 и 85), Хамес Родригес (52), Томас Мюллер (76) и Йозуа Киммих (82).

"Бавария" впервые с 29 сентября минувшего года вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 57 очков после 25 матчей. Второе место занимает дортмундская "Боруссия", уступая мюнхенскому клубу по разнице забитых и пропущенных мячей. "Вольфсбург" идет седьмым, имея в активе 39 очков после 25 встреч.

В следующем матче "Бавария" 17 марта на домашнем поле встретится с "Майнцем", "Вольфсбург" днем ранее сыграет дома с "Фортуной" из Дюссельдорфа.