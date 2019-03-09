Цветков может выступить в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону

ЭСТЕРСУНД /Швеция/ 9 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Максим Цветков, который заявлен в качестве резервиста на чемпионат мира в шведском Эстерсунде, может выступить в индивидуальной гонке. Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды России Анатолий Хованцев.

Мужская индивидуальная гонка пройдет 13 марта.

"Состав на индивидуальную гонку до окончания пасьюта я пока говорить не буду, - сказал Хованцев. - Но Александра Поварницына и Цветкова мы рассматриваем [в качестве участников гонки]".

Цветков является чемпионом мира 2017 года в эстафете. В начале сезона он не сумел отобраться в основной состав сборной России, на чемпионат мира он заявлен восьмым, резервным участником.

Эдуард Латыпов и Никита Поршнев, выступавшие на Универсиаде в Красноярске, в пятницу присоединились к команде.