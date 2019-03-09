Российский конькобежец Кулижников с мировым рекордом победил на этапе КМ в США

ТАСС, 9 марта. Россиянин Павел Кулижников с мировым рекордом одержал победу на дистанции 500 метров на заключительном этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).

Спортсмен показал результат 33,616 секунды. Второе место занял японец Тацуя Синхама, который бежал перед Кулижниковым и показал результат 33,835 секунды, превзойдя предыдущий мировой рекорд российского спортсмена (33,98). Третье место занял японец Юма Мураками (34,113).

В зачете Кубка мира на дистанции 500 метров Кулижников занимает первое место, набрав 572 очка, вторым идет Синхама (474), третьим - норвежец Ховард Лорентсен (418). Заключительный в сезоне забег, в котором определится победитель Кубка мира на данной дистанции, состоится 10 марта.