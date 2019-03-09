"Динамо" - "Спартак" и еще три матча продолжат 19-й тур чемпионата России по футболу

Центральным матчем тура является старейшее дерби страны между "Динамо" и "Спартаком", игра пройдет на "Арене-Химки" и начнется в 19:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Евгений Турбин из подмосковного Дмитрова. Его бригада работала и на матче первого круга между этими командами, когда в пятом туре чемпионата на "Открытие-Арене" победу со счетом 2:1 одержал "Спартак". Та игра запомнилась голом защитника "Динамо" Владимира Рыкова с центра поля.

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Четырьмя матчами в воскресенье продолжится 19-й тур чемпионата России по футболу среди команд Российской премьер-лиги (РПЛ). Между собой сыграют "Ростов" и "Арсенал", "Зенит" и "Уфа", "Динамо" и "Спартак", а также "Анжи" и "Локомотив".

Матч между "Динамо" и "Спартаком" изначально планировалось провести на новой арене бело-голубых в Петровском парке. Встреча должна была стать первой на динамовском стадионе с момента его реконструкции. Но комиссия РПЛ отказала в проведении матча со "Спартаком" на арене в Петровском парке из-за неудовлетворительного состояния газона.

С момента переезда на "Арену-Химки" в 2009 году динамовцы ни разу не обыгрывали "Спартак" в домашних матчах. Четыре встречи завершились вничью, пять раз победу одерживали красно-белые. В прошлом сезоне календарь свел команды в первом и последнем турах. В стартовом матче после возвращения в элиту динамовцы уступали с разницей в два мяча после первого тайма, но сумели свести матч к ничьей (2:2). В компенсированное арбитром время второй мяч в ворота "Спартака" забил нынешний игрок красно-белых Александр Ташаев.

Помимо Ташаева, за "Динамо" в разные годы выступали защитники "Спартака" Дмитрий Комбаров и Андрей Ещенко, а также полузащитник Роман Зобнин.

В заключительном туре прошлого сезона "Динамо" одержало победу со счетом 1:0 благодаря мячу Евгения Луценко с пенальти. То поражение не позволило "Спартаку" занять второе место и напрямую пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. В квалификационном раунде самого престижного клубного турнира Европы красно-белые уступили греческому ПАОКу (2:3, 0:0), а вскоре после этого команду покинули лидер Квинси Промес и главный тренер Массимо Каррера. На место итальянского специалиста был назначен Олег Кононов.

"Спартак" постарается реабилитироваться за вылет из Кубка

В российской истории "Динамо" и "Спартак" встречались между собой 56 раз, 28 раз победа оставалась за красно-белыми, 11 раз выигрывали динамовцы и 17 матчей завершились вничью. В советской эпохе команды провели 117 матчей, первый из которых состоялся в 1936 году на стадионе "Динамо" и завершился победой хозяев со счетом 1:0. Всего же в чемпионатах и Кубках СССР в активе бело-голубых 35 побед над "Спартаком" при 36 поражениях, еще 46 встреч завершились вничью.

Перед началом 19-го тура "Спартак" занимал четвертое место, набрав 29 очков. Динамовцы расположились на десятой строчке турнирной таблицы и отстают от красно-белых на шесть баллов. В первом матче после зимнего перерыва "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Краснодаром" (1:1), а "Динамо" одержало волевую победу на выезде над "Уфой" (2:1) благодаря голу 19-летнего Вячеслава Грулева в компенсированное арбитром время. В четверг "Спартак" в ответном матче 1/4 финала Кубка России в гостях проиграл "Уралу" со счетом 0:1 и выбыл из борьбы за трофей, в первой встрече в Москве была зафиксирована ничья (1:1).

В предстоящем матче хозяевам не поможет единственный новичок команды Артур Юсупов, приобретенный в зимнее трансферное окно. В игре с "Уфой" полузащитник получил четвертую желтую карточку в текущем чемпионате и пропустит дерби из-за дисквалификации. В составе "Спартака" из-за травм не сыграют защитники Самюэль Жиго и Андрей Ещенко, вратарь Артем Ребров и полузащитник Фернандо.

Семак против бывшей команды

Лидер текущего чемпионата петербургский "Зенит" в 19-м туре примет "Уфу", которая находится на предпоследнем месте в турнирной таблице (начало - 16:30 мск). Главным арбитром встречи назначен Алексей Еськов из Москвы.

Сергей Семак, проводящий первый сезон на посту главного тренера "Зенита", с 2016 по 2018 год возглавлял "Уфу", которая по итогам прошлого чемпионата заняла шестое место и впервые в истории пробилась в еврокубки. В настоящий момент команду из столицы Башкирии возглавляет Дмитрий Кириченко, сменивший по ходу нынешнего сезона Сергея Томарова, который остался в штабе в качестве ассистента. Семак и Кириченко вместе выступали за ЦСКА с 2002 по 2004 год и стали чемпионами России в 2003 году.

В первом матче весенней части чемпионата "Зенит" одержал выездную победу над "Уралом" (1:0) благодаря голу Сердара Азмуна. Иранский нападающий принял участие во всех пяти забитых "Зенитом" мячах в официальных матчах этого года, форвард отметился четырьмя голами и голевой передачей. В четверг петербуржцы на своем поле проиграли испанскому "Вильярреалу" со счетом 1:3 в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

"Зенит" и "Уфа" встречались между собой шесть раз, команда из Санкт-Петербурга не потерпела ни одного поражения (6 побед, 3 ничьих). Последние четыре игры заканчивались победой хозяев предстоящего матча. Из-за травм не примут участие во встрече полузащитники "Зенита" Клаудио Маркизио, Александр Ерохин и Кристиан Нобоа.

"Локомотив" и "Ростов" попробуют приблизиться к лидерам

Действующий чемпион России "Локомотив" на выезде сыграет с махачкалинским "Анжи". Матч начнется в 21:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Николай Волошин из Смоленска.

"Локомотив" с 29 очками перед началом тура располагался на пятом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на восемь баллов. "Анжи" находился на 14-й строчке, имея в активе 18 очков. В предыдущих матчах железнодорожники сыграли вничью с "Крыльями Советов" (2:2), а команда из Махачкалы переиграла "Оренбург" (1:0). "Локомотиву" из-за дисквалификации в предстоящей игре не поможет капитан команды Игорь Денисов, в cоставе "Анжи" по той же причине встречу пропустит полузащитник Иван Маркелов, а защитник хозяев Дмитрий Белоруков не сыграет из-за травмы.

В матче первого круга между этими командами "Локомотив" одержал победу со счетом 2:1. Всего "Локомотив" и "Анжи" встречались 27 раз, 12 побед в активе железнодорожников, 7 раз побеждали махачкалинцы, 8 раз была зафиксирована ничья. Последние три матча завершились сухими победами столичной команды. "Анжи" в последний раз выигрывал у "Локомотива" в гостевой игре второго круга сезона-2015/16 (2:0).

В первом матче игрового дня "Ростов" примет тульский "Арсенал". Игра начнется в 14:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Алексей Сухой из подмосковных Люберец.

"Арсенал" перед началом тура занимал девятое место в турнирной таблице с 23 очками, "Ростов" набрал на два очка больше и шел седьмым. В предыдущем туре "Арсенал" в Грозном переиграл ЦСКА (2:0), а в среду в Химках сыграл вничью с "Оренбургом" (1:1) в ответном матче 1/4 финала Кубка России и вышел в полуфинал турнира благодаря победе в первой встрече (4:2). Обе игры были перенесены из Тулы в связи с плохим качеством газона на местном стадионе.

В матче первого круга между этими командами победу со счетом 1:0 одержал "Ростов". Из-за дисквалификации участия в матче не примут полузащитник "Арсенала" Резиуан Мирзов и нападающий Лука Джорджевич, из-за травмы не сыграет защитник Михаил Александров. У "Ростова" травмированы защитник Мацей Вилюш и полузащитник Тимофей Калачев.