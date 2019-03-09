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Футбол во Франции

Вице-президент "Монако" заявил, что клуб в будущем станет чемпионом Франции по футболу

Олег Петров отметил силу состава команды

МОНАКО, 10 марта. /ТАСС/. "Монако" обладает сильным составом футболистов, способным в будущем принести клубу чемпионский титул во Франции. Об этом журналистам заявил вице-президент клуба Олег Петров, отвечая на вопрос ТАСС.

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Петров занял пост вице-президента "Монако" 22 февраля, он сменил на этой должности Вадима Васильева.

"Очень хорошая и сильная команда. "Монако", конечно, будущий чемпион", - сказал Петров.

В субботу "Монако" сыграл вничью с "Бордо" со счетом 1:1 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Франции. Полузащитник сборной России Александр Головин появился на поле в стартовом составе, результативными действиями не отметился и был заменен на 79-й минуте.

"Матч с "Бордо" получился очень сложным", - прокомментировал Петров.

"Монако" не проигрывает в чемпионате Франции на протяжении шести матчей (три победы, три ничьи). В турнирной таблице "Монако" занимает 17-е место, набрав 27 очков.

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