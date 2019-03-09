Российский конькобежец Кулижников стал третьим в Кубке мира на дистанции 1000 м

ТАСС, 10 марта. Россиянин Павел Кулижников занял третье место в зачете Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 1000 метров.

Российский конькобежец Кулижников с мировым рекордом победил на этапе КМ в США

На финальном этапе Кубка мира сезона-2018/19, который проходит в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США), спортсмен занял четвертое место (1 минута 6,476 секунды), побив собственный рекорд России. Весь пьедестал на этапе заняли голландцы: первым с мировым рекордом стал Кьелд Нёйс (1.06,183), вторым - Томас Крол (1.06,255), третьим - Кай Вербей (1.06,347).

Выиграл зачет Кубка мира на дистанции 1000 м двукратный олимпийский чемпион Нёйс (342 очка), второе место занял Вербей (304), обошедший Кулижникова на 1 очко. Россиянин Виктор Муштаков занял восьмое место (228), Денис Юсков - девятое (220), Виктор Лобас - 14-е (137).

Кулижникову 24 года, он является трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье, трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях. В 2015 году стал обладателем общего зачета Кубка мира. Ранее на этапе в Солт-Лейк-Сити он обновил собственный мировой рекорд на дистанции 500 м.