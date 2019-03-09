"Сент-Луис" без Тарасенко проиграл "Сан-Хосе" в матче НХЛ

ТАСС, 10 марта. "Сент-Луис" в гостях уступил "Сан-Хосе" в овертайме со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У "Сент-Луиса" шайбы забросили Патрик Марун (11-я минута) и Брэйден Шенн (40). У победителей отличились Тимо Майер (17, 20) и Кевин Лабанк (64).

Встречу пропустил российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, получивший травму в предыдущем матче команды. Он является лучшим снайпером "Сент-Луиса" в сезоне (28 шайб).

Российский форвард "Блюз" Иван Барбашев за восемь минут на льду результативными действиями не отметился.

В турнирной таблице Западной конференции "Сент-Луис" занимает пятое место, набрав 79 очков в 68 матчах, "Сан-Хосе" лидирует, в активе клуба 90 очков после 68 игр.

В другом матче игрового дня "Колорадо" дома обыграл "Баффало" со счетом 3:0, защитник хозяев Никита Задоров очков не набрал, нанес два броска по воротам и заработал 2 минуты штрафа.