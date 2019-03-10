Россиянка Куницкая сломала нос в поединке, ей потребуется операция

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российский боец Яна Куницкая получила перелом носа в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с американкой Мэрион Рено, ей потребуется операция. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсменки Ризван Магомедов.

В ночь на воскресенье Куницкая победила Рено единогласным решением судей в андеркарде турнира UFC Fight Night 146 в США.

"У Яны перелом носа. Она будет прооперирована в понедельник", - сказал собеседник агентства.

В активе 29-летней Куницкой, выступающей в легчайшей весовой категории, 12 побед и 4 поражения в ММА. Еще один бой был признан несостоявшимся.