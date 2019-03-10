Россиянин Бивол в четвертый раз защитил титул чемпиона мира WBA, победив американца Смита

ТАСС, 10 марта. Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке в американской Вероне (штат Нью-Джерси) он выиграл у американца Джо Смита - младшего по очкам единогласным решением судей.

28-летний Бивол в четвертый раз защитил титул чемпиона мира WBA, которым владеет с ноября 2017 года. С мая 2016 года россиянин владел временным поясом WBA. В его послужном списке теперь 16 побед (11 - нокаутом), ни одного поражения.

Бивол во время любительской карьеры по два раза становился чемпионом мира среди юношей и чемпионом Европы среди кадетов и молодежи. На взрослом ринге он дважды побеждал в чемпионатах России, в 2013 году завоевал серебро Универсиады в Казани, в 2010-м - золото Всемирных игр боевых искусств. В профессиональном боксе выступает с 2014 года.

29-летний Смит потерпел третье поражение при 24 победах (20 - нокаутом). Он впервые боксировал за титул чемпиона мира. Американец известен тем, что нанес единственное досрочное поражение соотечественнику Бернарду Хопкинсу (нокаутом в восьмом раунде в декабре 2016 года), который после этого объявил о завершении карьеры.

На данный момент трое россиян владеют титулами чемпиона мира. Помимо Бивола, это Артур Бетербиев (Международная боксерская федерация, IBF, вес до 79,38 кг) и Сергей Ковалев (Всемирная боксерская организация, WBO, 79,38 кг).