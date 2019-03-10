Александрова победила Возняцки во втором круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе

ТАСС, 10 марта. Россиянка Екатерина Александрова победила датчанку Каролин Возняцки в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США).

Встреча длилась 2 часа и 27 минут и завершилась со счетом 7:5, 2:6, 7:5 в пользу 24-летней россиянки, занимающей 59-е место в рейтинге WTA. Возняцки располагается на 13-й позиции.

В третьем круге Александрова встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич (23). Также в третий круг пробилась россиянка Наталья Вихлянцева, которая встретится с немкой Ангелик Кербер (8).

Турнир в США завершится 17 марта.