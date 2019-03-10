Мошкова: масс-старт на Универсиаде получился напряженным и контактным

Мошкова победила в масс-старте на 12,5 км на Универсиаде в Красноярске, второе место у россиянки Елизаветы Каплиной, бронза у еще одной представительницы России Елены Чирковой. Для Мошковой победа стала третьей на Универсиаде, ранее россиянка выиграла спринт и гонку преследования, также на ее счету серебро в индивидуальной гонке.

"Гонка сегодня контактная, напряженная, все опять решил последний рубеж. Елизавета чисто отстрелялась, у меня был один промах, но отставание было небольшим, я постаралась догнать ее, и у меня получилось. Эмоции самые положительные, наверное, это счастливое для меня место. Три промаха сегодня - это не очень хорошо, но была сложная ветровая ситуация, ветер гулял туда-сюда, по такой погоде результат неплохой", - сообщила спортсменка.

"Для меня нет разницы, с кем бежать - соперники из России или других стран, мы все соревнуемся друг с другом за призовые места, - добавила Мошкова. - Сейчас у меня три дня отдыха, после которых поеду на этап Кубка Международного союза биатлонистов в Мартель".

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.