Чемпион мира по боксу Бивол может провести следующий бой в июле-августе

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол может провести следующий бой летом в другой весовой категории. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Вадим Корнилов.

Ранее Бивол единогласным решением судей победил американца Джо Смита и защитил титул WBA.

"Следующий бой Бивол может провести в июле-августе. Подождем, может быть, WBA даст претендента на титул. Возможно, бой будет в весовой категории ниже", - сказал Корнилов.

В активе Бивола 16 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.