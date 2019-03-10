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Чемпион мира по боксу Бивол может провести следующий бой в июле-августе

Россиянин в воскресенье защитил титул чемпиона WBA, победив американца Джо Смита

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол может провести следующий бой летом в другой весовой категории. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Вадим Корнилов.

Ранее Бивол единогласным решением судей победил американца Джо Смита и защитил титул WBA.

"Следующий бой Бивол может провести в июле-августе. Подождем, может быть, WBA даст претендента на титул. Возможно, бой будет в весовой категории ниже", - сказал Корнилов.

В активе Бивола 16 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

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