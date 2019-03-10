Чиркова поддержала Гербулову, дисквалифицированную в масс-старте на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Елена Чиркова поддержала Наталью Гербулову, которая была дисквалифицирована после завершения масс-старта на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом Чиркова рассказала журналистам.

Гербулова завершила гонку на третьем месте, однако результат спортсменки был аннулирован в связи с тем, что она нарушила правила прохождения штрафного круга. После дисквалификации Гербуловой бронзовым призером стала Чиркова. Золотую медаль выиграла Екатерина Мошкова, серебряным призером стала Елизавета Каплина.

"Когда я уходила после заключительного рубежа, мой тренер кричал, что я борюсь за третье место. Посмотрела на табло, которое показывало, что я ухожу пятой, но поверила тренеру и побежала. Даже мысли не было бросить гонку, мы спортсмены и должны биться до конца. Даже если бы я шла десятой, я бы билась и за это десятое место", - рассказала Чиркова.

"Конечно, я рада результату, но Наталья сегодня выступила достойнее, она сильнее меня. Но это спорт, каждый может допустить ошибки, увы, правила есть правила. После гонки я подошла к ней, чтобы поддержать. Сейчас она зла на себя за то, что допустила такую ошибку, ей нужно немного времени, чтобы отойти от этой ситуации", - добавила спортсменка.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.