Российский нападающий "Тампы" Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 10 марта. Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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В матче против "Детройта" (3:2) Кучеров забросил две шайбы. В текущем регулярном чемпионате он набрал 110 очков (33 шайбы + 77 передач) и побил клубный рекорд результативности за один сезон, принадлежавший канадцу Венсану Лекавалье (108, сезон-2006/07).

25-летний Кучеров лидирует в списке бомбардиров текущего регулярного чемпионата.

Второй звездой дня стал канадский вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флёри. В игре против "Ванкувера" (6:2) он отразил 29 бросков из 31 по своим воротам.

Третьей звездой признан австрийский нападающий "Аризоны" Михаэль Грабнер. В матче против "Лос-Анджелеса" (4:2) он забросил две шайбы.