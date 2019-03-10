Горланов завоевал серебро на средней дистанции в спортивном ориентировании на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Россиянин Сергей Горланов занял второе место на средней дистанции в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде в Красноярске.

Спортсмен преодолел дистанцию за 35 минут 28 секунд, уступив победителю 3 секунды. Первым стал норвежец Йорген Баклид, третье место занял еще один россиянин Владислав Киселев (отставание - 12 секунд).

Россиянин Александр Павленко занял 10-е место (+1.50), Александр Злобин - 12-е (+2.20), Сергей Шалин - 17-е (+3.17), Никита Тимофеев - 20-е (+3.23). Ранее Горланов завоевал золото в гонке преследования в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде, бронзу - в спринте.

Спортивное ориентирование на лыжах представлено на Универсиаде впервые в истории Студенческих игр. Этот вид программы является дополнительным и включен по предложению оргкомитета по подготовке и проведению Универсиады.

В медальном зачете Универсиады сборная России занимает первое место, завоевав 94 медали - 33 золотых, 33 серебряных и 28 бронзовых. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-3-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (3-3-3). Норвежцы вышли на четвертое место (3-2-2).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.