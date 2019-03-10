Горланов завоевал серебро на средней дистанции в спортивном ориентировании на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Россиянин Сергей Горланов занял второе место на средней дистанции в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде в Красноярске.
Спортсмен преодолел дистанцию за 35 минут 28 секунд, уступив победителю 3 секунды. Первым стал норвежец Йорген Баклид, третье место занял еще один россиянин Владислав Киселев (отставание - 12 секунд).
Россиянин Александр Павленко занял 10-е место (+1.50), Александр Злобин - 12-е (+2.20), Сергей Шалин - 17-е (+3.17), Никита Тимофеев - 20-е (+3.23). Ранее Горланов завоевал золото в гонке преследования в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде, бронзу - в спринте.
Спортивное ориентирование на лыжах представлено на Универсиаде впервые в истории Студенческих игр. Этот вид программы является дополнительным и включен по предложению оргкомитета по подготовке и проведению Универсиады.
В медальном зачете Универсиады сборная России занимает первое место, завоевав 94 медали - 33 золотых, 33 серебряных и 28 бронзовых. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-3-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (3-3-3). Норвежцы вышли на четвертое место (3-2-2).
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|33
|33
|28
|94
|2
|Южная Корея
|6
|3
|4
|13
|3
|Япония
|3
|3
|3
|9
|4
|Норвегия
|3
|2
|2
|7
|5
|Австрия
|3
|2
|0
|5
|6
|Франция
|2
|4
|5
|11
|7
|Финляндия
|2
|2
|6
|10
|8
|Швейцария
|2
|2
|3
|7
|9
|Белоруссия
|2
|1
|0
|3
|10
|Китай
|1
|2
|1
|4
|10
|Чехия
|1
|2
|1
|4
|12
|Канада
|1
|1
|1
|3
|12
|Германия
|1
|1
|1
|3
|12
|Италия
|1
|1
|1
|3
|15
|Польша
|1
|1
|0
|2
|16
|Швеция
|1
|0
|2
|3
|17
|Казахстан
|0
|3
|3
|6
|18
|Грузия
|0
|0
|1
|1
|18
|Великобритания
|0
|0
|1
|1