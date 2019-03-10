Комиссия премьер-лиги проверит поле стадиона тульского ФК "Арсенал" в понедельник

МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России проверит состояние газона на стадионе в Туле в понедельник. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов.

Ранее комиссия РПЛ из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе в Туле перенесла матч 18-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и московским ЦСКА (2:0) в Грозный. Следующий домашний матч "Арсенала" пройдет 16 марта против красноярского "Енисея".

"Надеемся, что матч пройдет в Туле, - сказал Балашов. - Комиссия будет в понедельник. Были проделаны определенные работы, поле сейчас в великолепном состоянии".

"Арсенал" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка после 18 матчей. В следующем туре тульская команда сыграет в гостях с "Ростовом" 10 марта.