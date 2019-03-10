Российский сноубордист Мамаев завоевал золото в слоупстайле на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Российский сноубордист Антон Мамаев занял первое место в слоупстайле на Универсиаде в Красноярске.
В своей лучшей попытке 21-летний спортсмен показал результат 95 баллов. Вторым стал еще один россиянин Влад Хадарин (92), третье место занял финн Аксель Телен (89,25).
Россиянин Михаил Матвеев занял четвертое место (87,50), Александр Смелов - десятое (36,50).
В медальном зачете Универсиады сборная России занимает первое место, завоевав 96 медалей - 34 золотых, 34 серебряных и 28 бронзовых. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-3-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (3-3-3).
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|34
|34
|28
|96
|2
|Южная Корея
|6
|3
|4
|13
|3
|Япония
|3
|3
|3
|9
|4
|Норвегия
|3
|2
|2
|7
|5
|Австрия
|3
|2
|0
|5
|6
|Франция
|2
|4
|5
|11
|7
|Финляндия
|2
|2
|7
|11
|8
|Швейцария
|2
|2
|3
|7
|9
|Белоруссия
|2
|1
|0
|3
|10
|Китай
|1
|2
|1
|4
|10
|Чехия
|1
|2
|1
|4
|12
|Канада
|1
|1
|1
|3
|12
|Германия
|1
|1
|1
|3
|12
|Италия
|1
|1
|1
|3
|15
|Польша
|1
|1
|0
|2
|16
|Швеция
|1
|0
|2
|3
|17
|Казахстан
|0
|3
|3
|6
|18
|Грузия
|0
|0
|1
|1
|18
|Великобритания
|0
|0
|1
|1