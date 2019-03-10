Российский сноубордист Мамаев завоевал золото в слоупстайле на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Российский сноубордист Антон Мамаев занял первое место в слоупстайле на Универсиаде в Красноярске.

В своей лучшей попытке 21-летний спортсмен показал результат 95 баллов. Вторым стал еще один россиянин Влад Хадарин (92), третье место занял финн Аксель Телен (89,25).

Россиянин Михаил Матвеев занял четвертое место (87,50), Александр Смелов - десятое (36,50).

В медальном зачете Универсиады сборная России занимает первое место, завоевав 96 медалей - 34 золотых, 34 серебряных и 28 бронзовых. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-3-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (3-3-3).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.