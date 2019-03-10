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Журова: Конькобежец Кулижников установил фантастический рекорд вопреки обстоятельствам

Россиянин победил на дистанции 500 метров на заключительном этапе Кубка мира
Светлана Журова Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Светлана Журова
© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российский конькобежец Павел Кулижников установил очередной мировой рекорд на дистанции 500 метров вопреки всем обстоятельствам. Таким мнением поделилась с ТАСС олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Кулижников с мировым рекордом одержал победу на дистанции 500 метров на заключительном этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Солт-Лейк-Сити (США). Спортсмен показал результат 33,616 секунды.

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"Павел вчера в Солт-Лейк-Сити показал фантастические секунды, - заметила Журова. - Кулижников в очередной раз доказал, что является феноменальным спортсменом. Хотя, когда смотришь за техникой его бега, то подмечаешь некоторые шероховатости. Но у него очень сильная внутренняя сила, которая позволяет устанавливать высочайшие достижения".

"Даже тогда, когда Паша устанавливал мировой рекорд, у него были ошибки по дистанции. И сам Кулижников, наверное, понимал, что мог пробежать еще быстрее. Хотя и эти секунды невероятно быстрые", - продолжила собеседница ТАСС.

Второе место занял японец Тацуя Синхама, который бежал перед Кулижниковым и показал результат 33,835 секунды, превзойдя предыдущий мировой рекорд российского спортсмена (33,98).

"Я хочу к этому добавить, что у Павла был еще один неприятный момент, ведь в его забеге судьи зафиксировали фальстарт у соперника. Это очень часто выводит другого спортсмена из равновесия и мешает вновь настроиться на высокий результат. Очень тяжело собраться и бежать, и тем более после рекорда мира. В такой ситуации вполне можно было "посыпаться", - подытожила Журова.

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