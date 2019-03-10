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Боксерский бой между Ковалевым и Биволом может пройти в конце лета

В ночь на воскресенье россиянин защитил титул чемпиона мира WBA, победив американца Джо Смита
Дмитрий Бивол AP Photo/Adam Hunger
Описание
Дмитрий Бивол
© AP Photo/Adam Hunger

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол может провести объединительный поединок с обладателем пояса Всемирной боксерской организации (WBO) соотечественником Сергеем Ковалевым в конце лета. Об этом ТАСС сообщил менеджер Бивола Вадим Корнилов.

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В ночь на воскресенье чемпион мира WBA Бивол единогласным решением судей победил американца Джо Смита - младшего и защитил титул. После поединка Ковалев предложил Биволу провести объединительный поединок.

"Конечно, нам очень интересен такой поединок, - сказал Корнилов. - Ковалев - лучший в этом весе, он достаточно долго доминировал в этой весовой категории. Мы готовы в конце лета встретиться в объединительном бою".

"Поздравляю Дмитрия Бивола со значимой победой. Дима, давай устроим бой, который будет интересен всему боксерскому миру. Я готов! А что насчет тебя?", - написал в Instagram Ковалев.

В активе Бивола 16 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. В послужном списке Ковалева 33 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья.

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